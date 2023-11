Football: Le Real Madrid repart de l'avant, Gérone continue d'étonner

Privé de son homme providentiel Jude Bellingham (13 buts en 14 matches), blessé à l'épaule gauche, le Real s'est rendu les choses faciles en marquant sur sa première occasion. Servi sur son aile droite, le défenseur espagnol Dani Carvajal a ouvert le score de l'extérieur de la surface d'une demi-volé du gauche dès la 3e minute de jeu à la suite d'un superbe enchaînement digne d'un attaquant (3e, 1-0). L'Allemand Toni Kroos, titulaire au milieu de terrain au côté d'Eduardo Camavinga, aurait pu creuser l'écart quelques minutes plus tard mais a trouvé la barre sur coup franc (8e).

Vinicius retrouve le sourire

Alors qu'ils tentaient de revenir dans la rencontre, les Valenciens ont buté par deux fois sur le portier ukrainien Andriy Lunin (10e, 15e), titulaire dans les buts à la place de Kepa, blessé. Et ils ont été punis en fin de première mi-temps par Vinicius, qui s'est jeté pour marquer de la poitrine sur un bon débordement de son compatriote Rodrygo (42e, 2-0). L'attaquant brésilien, qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis le départ de Karim Benzema, s'est offert un doublé en solo d'une frappe placée de l'extérieur de la surface (49e, 3-0).

Deux buts libérateurs pour le Brésilien, muet en Liga depuis plus d'un mois, célébrés par quelques petits pas de Samba avec Camavinga. Ce qui a dû ravir Jude Bellingham, qui avait demandé à son coéquipier de «sourire» plus sur le terrain. Rodrygo l'a imité en marquant deux autres buts, signant lui aussi un doublé pour définitivement enterrer les espoirs des visiteurs (51e, 84e). L'attaquant espagnol Hugo Duro a sauvé l'honneur pour Valence (88e, 5-1).

Le rêve se poursuit pour Gérone

Plus tôt samedi, Gérone a signé une nouvelle remontée renversante en s'imposant sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-2) après avoir été mené dès la 5e minute. Une 11e victoire en 13 journées pour le petit club catalan, qui réalise le meilleur début de saison de son histoire.

D'abord malmené par les locaux, qui ont ouvert le score par Alvaro Garcia (5e, 1-0), Gérone a égalisé en fin de première période grâce au 7e but de la saison de l'attaquant ukrainien Artem Dovbyk (42e, 1-1). Malheureux, les Vallecans ont touché deux fois les montants avant que les hommes de Michel, qui retrouvait son ancien club, ne prennent l'avantage sur un but du Brésilien Savinho (65e, 2-1).

La Real Sociedad (6e, 22 points) a, elle attendu, les arrêts de jeu pour se défaire de la lanterne rouge Almeria (1-3) grâce à des buts d’Oyarzabal, Fernandez et Zubimendi. Puis Grenade (19e, 7 points) et Getafe (11e, 16 points) se sont neutralisés (1-1), tout comme Osasuna (12e, 14 points) et Las Palmas (9e, 18 points) sur le même score.