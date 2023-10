Football: Le résultat mitigé des mesures anti-hooligans

Premier constat: le nombre de matches émaillés d’événements violents graves a été stable chaque saison. Et le gros des heurts a lieu hors des stades. Les groupes s’affrontent principalement après les matches, sur le trajet entre l’enceinte et la gare. Cette particularité explique que les effets des mesures soient mitigés.

L’efficacité du concordat fait donc débat: 57% des sondés, surtout du côté de la police et des autorités, sont positifs. Le 43% restant, du côté des CFF, de la police des transports et des clubs, sont plus critiques. En effet, le concordat parvient à éloigner les hooligans des stades, moins de «l’événement global». Le rapport conseille ainsi de creuser ces pistes: englober les trains spéciaux aux interdictions de périmètres; et développer une solution électronique, avec géolocalisation, pour l’obligation de pointer.