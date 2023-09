Football: Le retour de Sergio Ramos fait fulminer les ultras de Séville

Car le peuple andalou est du genre rancunier. Près de deux décennies plus tard, il n’a ainsi toujours pas digéré le départ de Ramos au Real Madrid à l’été 2005. Il faut dire que la Maison Blanche n’est guère appréciée – et c’est un euphémisme de l’écrire – du côté du stade Ramon Sanchez Pizjuan.

Les Los Biris ont, en effet, publié un communiqué pour se désolidariser du recrutement du quadruple lauréat de la Ligue des champions. «En tant que groupe ultra du FC Séville depuis près de 50 ans, nous souhaitons exprimer notre rejet de ceux qui ont proposé cette signature, écrivent-ils. Nous ne sommes pas motivés par la haine ou le ressentiment, mais par l'amour et la fierté pour notre club, son histoire et ses supporters.»

Puis de poursuivre en chargeant les dirigeants andalous. «Nous pensons que cette signature profite davantage aux intérêts des managers qui ne comprennent pas ce qui fait la grandeur du FC Séville et qui ne veillent que sur leurs intérêts personnels et/ou économiques. Nous ne sommes pas leur chœur et nous serons toujours aux côtés du FC Séville, mais pas de ceux qui le souillent par leurs décisions. Nous pensons que le Sévillismo doit avoir de la mémoire et de la fierté, analyser la situation et tirer ses propres conclusions. En tant que groupe, nous sommes très clairs à ce sujet et, même si nous savons que nous sommes chaque jour de moins en moins nombreux à donner la priorité à nos valeurs plutôt qu’à l’économie, c'est quelque chose qui ne se négocie pas pour les Biris.»