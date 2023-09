Football: Retour flamboyant de la Suissesse Svenja Fölmli 320 jours après

La Lucernoise (No 17) a égalisé à la 97e face au Bayern Munich, 320 jours après son dernier match.

Après des mois de galère, Svenja Fölmli a enfin vu le bout du tunnel. L’attaquante de l’équipe de Suisse, absente des terrains depuis 320 jours, a retrouvé le chemin des terrains. Et des filets par la même occasion. Lors de la première journée de Bundesliga, la Lucernoise de 21 ans, entrée en jeu à la 63e, a égalisé pour Freiburg à la 97e contre le Bayern Munich, tenant du titre (2-2). Une rencontre disputée devant 13’234 spectateurs et suivie par 1,63 million de téléspectateurs sur ZDF.

«Pures émotions. Je suis simplement reconnaissante de pouvoir rejouer», a-t-elle témoigné en postant deux photos sur Instagram: une de l’égalisation de vendredi et une autre de celle du match où elle s’était déchiré les ligaments le 31 octobre 2022. «Ces deux parties n’auraient pas pu être plus différentes en termes d’émotions.» Son club, avec qui Fölmli a prolongé son contrat cet été, a réalisé une petite vidéo pour lui rendre hommage. Avec comme légende. «Un retour ne peut pas être plus beau.»