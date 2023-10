Le sélectionneur suédois ému aux «larmes» après l'attentat de Bruxelles

Le football est fort logiquement passé au second plan, lundi soir, à Bruxelles. Car en marge du match qualificatif à l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède, deux ressortissants suédois ont trouvé la mort dans les rues de la capitale du Plat Pays. Les personnes – l’un d’eux était titulaire d’un permis de séjour helvétique – ont été victimes d’ un attentat terroriste d’un assaillant se disant inspiré par l’Etat islamique.

Cette attaque a entraîné l’arrêt de la rencontre à l’heure du thé (le score était de 1-1) pour des raisons de sécurité, mais également parce que l’équipe scandinave n’était inévitablement plus en mesure de poursuivre la partie. Car l’annonce de la terrible nouvelle a choqué joueurs et membres du staff.

«Nous sommes très tristes et nous avons les larmes aux yeux.»

«Nous sommes très tristes et nous avons les larmes aux yeux, a déclaré le sélectionneur suédois Janne Andersson, selon des propos relayés par la RTBF. Nous avons appris cette information à la mi-temps. Nous étions très tristes. Les joueurs ne voulaient plus jouer.»

Le technicien de 61 ans était accompagné durant ce point presse de Victor Lindelöf, également très marqué par les événements. «Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas jouer, a détaillé le capitaine des Blågult. Les Belges ont également estimé que c'était la seule option possible. Le plus important est que les supporters soient en sécurité. Le stade est l'endroit le plus sûr pour eux.»