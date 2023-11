Champions League: Le Barça battu par le Shakhtar

La joie des Ukrainiens après leur but victorieux.

Le FC Barcelone n’avait besoin que d’un point pour valider son billet pour les huitièmes de finale mais le Shakhtar Donetsk a profité de la terne prestation catalane pour s’imposer (1-0), mardi soir à Hambourg, et se relancer dans le groupe H.

Les hommes de Xavi sont toujours premiers avec neuf points mais sont désormais sous la menace du FC Porto qui, avec six points, peut revenir à hauteur s’il bat Anvers (0 point) mardi à 21 heures. Donetsk avec six points est aussi un candidat à la qualification.

Terrain abîmé

En seconde période, malgré un terrain abîmé qui a gêné les transmissions, le FC Barcelone a affiché plus de maîtrise pour menacer le but adverse. Surtout, Xavi a procédé à quatre changements d’un coup (58e) pour dynamiter la rencontre.

Trois minutes plus tard, Lewandovski et Joao ont échoué à bonifier un bon centre de Yamal. C’est encore le jeune prodige Yamal qui s’est montré dangereux de la tête quelques minutes plus tard.