Football: Stade Lausanne Ouchy mène au retour des vestiaires à Bâle

Belle première mi-temps de la part du SLO qui entame la rencontre la tête haute et qui imprime son jeu au fur et à mesure que le temps s'écoule. Les joueurs d'Anthony Braizat font tourner le ballon calmement tissant ainsi une toile bien implantée dans le milieu de terrain bâlois et ne prennent aucun risque hormis une action en tout début de rencontre. Le FC Bâle est méconnaissable et se dirige vers une nouvelle défaite si la physionomie de la rencontre ne change pas.