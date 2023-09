Football: Le Stade Lausanne Ouchy fête son 1er succès dans l’élite

Ils ne s’en doutaient certainement pas, mais les 1852 spectateurs - majoritairement Zurichois… - qui avaient décidé de passer leur début de soirée à la Pontaise ont vécu un moment pas commun du tout. Sous leurs yeux ébahis, grâce à un doublé de classe signé Florian Danho - d’une frappe en force au 1er poteau à la 62e et d’un superbe enroulé dans le petit filet à la 77e -, ce qui n’était encore qu’un honnête club de quartier il y a quelques années a dominé le "Rekordmeister" zurichois, 20 fois champion de Suisse dans son histoire.

Il fallait une sacrée dose de caractère aux Vaudois pour réussir à retourner une situation bien compromise, à la suite d’un penalty transformé par le Canado-Roumain dès la 21e minute. Déjà parce que cette sanction suprême était très sévère et aussi parce que M. Turkes aurait pu en siffler trois pour les Lausannois et qu’il n’en a donné aucun. La troupe d’Anthony Braizat (qui a récolté son traditionnel carton jaune) a dirigé sa frustration en direction de la cage adverse et ils ont fini par être récompensés.