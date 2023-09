Football: future pépite du Barça, Vitor Roque se blesse méchamment

Grosse frayeur dans les rangs catalans. Au Brésil, le prodige Vitor Roque, titulaire avec l'Athletico Paranaense, est sorti sur blessure jeudi après 10 minutes lors du match opposant son équipe à l'Internacional Porto Alegre. Et pour cause: un défenseur adverse a stoppé l’attaquant de 18 ans par un violent tacle par-derrière. Le Brésilien s’est écroulé au sol en se tenant la cheville. Deux minutes plus tard, Roque sortait sur civière, en larmes. Le défenseur s’en est bien tiré, sanctionné d’un carton jaune.