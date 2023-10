Football: Le titre grâce à un corner direct

Le Cavalry avait dominé la rencontre et même pris l’avantage à la 101e minute, après que le temps réglementaire avait été bouclé sur un 0-0 tendu. Mais le but d’Ali Musse n’a pas suffi, car Beni Badibanga a égalisé dans les arrêts de jeu de la 1re mi-temps de la prolongation, avant que Tristan Borges n’inscrive le but du sacre national d’un corner direct dans la lucarne à la 111e.