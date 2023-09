Football: Le torchon brûle entre Jadon Sancho et Erik ten Hag

Ce n’est plus l’amour fou entre Jadon Sancho et son manager Erik ten Hag.

«Ne croyez pas tout ce que vous lisez!, a écrit l’attaquant international de 23 ans. Je n’accepterai pas que l’on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine. Je crois qu’il y a d’autres raisons à cette affaire que je n’évoquerai pas, j’ai été un bouc émissaire pendant longtemps, ce qui n’est pas juste! Tout ce que je veux, c’est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe. Je respecte toutes les décisions prises par le staff, je joue avec des joueurs fantastiques et je suis reconnaissant de le faire, mais je sais que chaque semaine est un défi. Je continuerai à me battre pour ce badge (comprenez: cette place en première équipe) quoi qu’il arrive!»