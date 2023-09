Football: Procédure contre Luis Rubiales qui se défend pour «prouver la vérité»

L’ouverture d’une procédure pour «faute grave» et non «très grave», comme le demandait le gouvernement espagnol, ne permet pas au Conseil supérieur des sports (CSD) de prononcer une nouvelle suspension à l’encontre de Rubiales, déjà suspendu par la FIFA pendant 90 jours à titre conservatoire. Une explication confirmée par le ministre de la Culture et du Sport espagnol Miquel Iceta en conférence de presse vendredi, se référant aux lois du sport professionnel dans le pays.