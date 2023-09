Football: Le village de 282 habitants s’est payé le champion

Ce n’est pas une nouveauté en Europe. Il existe quelques exemples, dans le football professionnel, de clubs qui ont un stade pouvant contenir plus de monde que la population de la cité qui l’abrite. C’est ainsi que le stade de Roudourou à Guingamp compte 19’060 places, alors que la ville est peuplée par 7115 personnes. Pareil à Hoffenheim par exemple, avec 3272 habitants et une PreZero Arena de plus de 30’000 sièges. À Loughgall, c’est un peu dans le genre, mais en bien plus petit: stade de 3000 places pour 282 habitants!