Ligue des nations: les Suissesses accueillent l'Italie sous pression

La sélectonneuse de l'équipe de Suisse a décidé de laisser de côté Ana-Maria Crnogorcevic pour les rencontres contre l'Italie et l'Espagne.

Un conflit entre Grings et Crnogorcevic?

La sélectionneuse Inka Grings ne fait pas l’unanimité au sein du vestiaire suisse et ses choix interrogent. La non-sélection d'Ana-Maria Crnogorcevic, meilleure buteuse de l’histoire de la Nati (71 réalisations), fait notamment débat. «L’internationale suisse la plus capée bénéficie d'une pause afin de pouvoir se concentrer sur sa situation et son avenir au niveau du club», communiquait la Fédération au moment de l’annonce. L’attaquante a quitté le FC Barcelone pour rejoindre l’Atlético de Madrid après quatre ans sous les couleurs catalanes.