Football: L’équipe de Suisse en excursion dans les vignes valaisannes

Les 25 internationaux helvétiques, le sélectionneur national Murat Yakin ainsi que le reste du staff ont eu l’occasion de se balader au sein des vignes valaisannes et de (re)découvrir les secrets des produits de la région lors d’une rencontre organisée avec plusieurs vignerons locaux. Le technicien bâlois et le gardien Yann Sommer ont ainsi eu l’occasion de vérifier le degré de maturité des vignes du vignoble «Farinet», situé dans la commune de Saillon.

Cette «tavolata» a permis de voir de nombreux sourires sur les visages des joueurs suisses. Après cet événement culturel et culinaire, place désormais aux choses sérieuses. Trois journées intensives rythmées de plusieurs sessions d’entraînement et d’analyse-vidéo attendent désormais le capitaine Granit Xhaka et ses coéquipiers.