Baiser forcé: Les appels à sanctionner Luis Rubiales se multiplient

Défendre ses intérêts

La joueuse peut compter sur un soutien planétaire impressionnant. Plutôt que de la joie à l’égard d’avoir remporté le plus prestigieux trophée du football, il y a du dégoût exprimé de part et d’autre de l’Espagne. La Liga féminine s’est insurgée mercredi soir que l’un des plus grands accomplissements de l’histoire de la Roja «soit souillé par le comportement honteux de l’un des représentants les plus haut placés du football espagnol».