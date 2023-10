Football: Les espoirs suisses frustrés en Arménie

Aurèle Amenda a touché du bois. freshfocus

Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: polissez-le sans cesse et le repolissez... Dans «L’Art poétique», sorti en 1674, Nicolas Boileau parlait de l’ouvrage au sens de production de l’esprit. Mais cet adage peut tout aussi bien être appliqué au football. Surtout quand une équipe comme les espoirs suisses domine à ce point un adversaire, sans arriver à trouver la faille.

Il y a une semaine, dès le début du rassemblement, les jeunes Helvètes et leur entraîneur Sascha Stauch avaient passé de longues minutes à travailler leurs schémas offensifs, à répéter leurs gammes et à apprendre à affiner le collectif. Ca avait vite payé à la Tuilière de Lausanne vendredi dernier, face au Monténégro (4-2, 2-0 après 24 minutes). Cette fois, en Arménie, il a fallu trimer, les actions se sont empilées et jamais la solution n'a été trouvée.

Contre une Arménie arc-boutée avec deux lignes de quatre très proches de son but, les Suisses ont enchaîné les occasions sans jamais faire trembler ces satanés filets. Mais le portier Gor Matinyan a été assez phénoménal sur la ligne et, quand le gardien du BKMA Erevan n'a pas réussi à dévier le cuir, le poteau s'en est chargé sur un tir de Valmir Matoshi (38e) et la transversale a fait le boulot à la suite d'une tête d'Aurèle Amenda (45e +4).

En seconde période, rebelote. Il y a toujours eu un pied ou une main pour interdire à cette satanée sphère de cuir de passer la ligne fatidique. Comme sur cette incroyable action de la 84e, quand le ballon a longé la ligne de but avant d'être dégagée en catastrophe par un défenseur ou encore cette nouvelle claquette de Matinyan à la 91e. La frustration avait déjà gagné les rangs suisses quelques minutes auparavant et ça n'a surtout pas aidé à gagner en lucidité dans les derniers mètres.