Football: Les gardiens suisses au top de l'Europe

En quinze matches toutes compétitions confondues avec les Nerazzurri, il n'a encaissé que 8 buts et a réussi à garder sa cage inviolée à 9 reprises. Aucun gardien des cinq grands championnats européens ne compte autant de «clean sheet» que le Suisse depuis le début de la saison.

Il faut dire que l'Inter, actuel leader de Serie A, peut compter sur la meilleure défense du championnat italien et n'a concédé que 6 buts en 11 matches (à égalité avec la Juventus). Malgré tout, Sommer a déjà réussi plusieurs arrêts décisifs. Il affiche par ailleurs le deuxième meilleur pourcentage d'arrêts en Serie A (82,8%) et en Ligue des champions (88,9%), où il n'est devancé que par... Gregor Kobel (91,7%).

Le gardien du Borussia Dortmund se montre particulièrement performant en C1 malgré un groupe redoutable (AC Milan, Paris Saint-Germain et Newcastle). Ses statistiques avancées sont parlantes: il n'a encaissé que 2 buts sur les 4,6 PSxG (post-shot expected goals) que son équipe a concédés. Pour simplifier, il a sauvé entre 2 et 3 buts de plus qu'un gardien qui se situerait dans la moyenne.