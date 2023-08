Football: Les Genevoises manquent leur reprise

Avec deux nouvelles recrues au coup d’envoi – Ana Jelencic (Parme) et Therese Simonsson (Huelva) – et sans les Mondialistes Sandrine Mauron, Élodie Nakkach (entrées en cours de jeu) ni Laura Felber (pas sur la feuille de match) mais avec la Portugaise Inês Pereira dans les buts, les Grenat ont pourtant tout de suite annoncé la couleur. Laura Tufo a ouvert le score après 5 minutes de jeu, profitant d’un bon débordement d’Imane Saoud et d’un mauvais renvoi de la défense lucernoise pour ajuster Laura Schneider. Un but peut-être survenu trop tôt.