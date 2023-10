Les footballeurs ont peur pour leur santé

Pour cette session de matches internationaux, la France est privée d'Upamecano, Koundé, Saliba, Disasi... Et les Pays-Bas vont devoir faire sans Depay, de Jong, de Ligt, Gakpo…

Ce nombre impressionnant de joueurs indisponibles pour ce rassemblement a fait réagir le Français Aurélien Tchouaméni: «Il faut taper du poing sur la table. Évidemment, on joue trop de matches. Les organismes sont mis à rude épreuve et ça se matérialise par des blessures, donc c’est aux instances de faire quelque chose.»

«Il faut que les joueurs, on se rassemble tous et qu’on prenne une décision pour se faire entendre»

Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a récemment dépanné comme défenseur pour pallier des absences, ne croit pas trop à une réaction des Ligues, de la FIFA et de l'UEFA. À une volonté de leur part de réduire le nombre de rencontres. Alors que faire? «Les instances ne nous demandent pas forcément notre avis. Il faut que les joueurs, on se rassemble tous et qu’on prenne une décision pour se faire entendre, parce qu’on n’a pas l’impression que ça va s’arranger. Au contraire, c’est en train de s’alourdir», a poursuivi Aurélien Tchouaméni