Football: Les M18 d'Arsenal se trompent de ville, leur match est reporté

Selon Sky Sports, notamment, le car transportant les jeunes Londoniens – – entraînés par Jack Wilshere, ancien milieu de terrain du club retraité depuis près d'un an et demi – s'est rendu par erreur à Bournemouth, à plus de deux heures de route de Brighton. Les deux villes côtières du sud de l'Angleterre sont séparées par environ 150 kilomètres.