Football: Les nouveaux espoirs progressent à Lausanne

Le Biennois Aurèle Amenda impressionne

Les «Rougets», qui défieront le Monténégro vendredi à Lausanne sur la route de l’Euro 2025, forment une nouvelle génération de M21. Certains ont déjà joué le Championnat d’Europe l’été dernier en Roumanie et en Géorgie, et c’est à eux de faire le relais générationnel. Au sein de cette poignée d’éléments, Aurèle Amenda impressionne. Le Biennois de Young Boys (20 ans et 1 m 94) a joué son premier match pro en janvier 2022 et le voilà leader des espoirs. Il défiera également deux fois Manchester City en Champions League avec YB.

«L’été passé, à l’Euro, j’ai appris pas mal de choses, explique-t-il. Et maintenant encore, dans ces qualifications. Parce que mon rôle a un peu changé. J’ai plus d’expérience, donc je parle plus avec mes coéquipiers. C’est aussi et surtout un plaisir d’être avec cette sélection et de pouvoir faire de tels matches.» Ils sont déjà près de 4000 à avoir pris leur ticket pour le match de vendredi.