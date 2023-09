Football: L'Espagne écrase encore la Suisse

Lanterne rouge

Cependant, les Suissesses ne se sont pas écroulées, malgré les olas et les petits gestes techniques de la double Ballon d’or Alexia Putellas qui ont ravi un public venu pour faire la fête. La Nati a même réussi quelques belles sorties de balle et jolis mouvements collectifs. Mais elle rencontre toujours le même problème, le manque de tranchant dans les 20 derniers mètres.

Le doublé d'Aitana Bonmati, juste avant la pause (45e) et au retour des vestiaires (49e), a fait très mal aux footballeuses helvétiques, laissant la Roja enfoncé le clou par Inma Gabarro (57e) et Maite Oroz (87e). Malgré une belle occasion pour Vallotto (48e), qui n’a pas pu terminer le rencontre en raison d’un coup sur la cheville et un face à face perdu par Alayah Pilgrim (68e), la Nati n’a, cette fois, pas réussi à sauver l’honneur.

La Suède s'étant un peu plus tôt dans la journée imposée en Italie (0-1), la Nati est désormais seule lanterne rouge du groupe A de la Ligue des nations. Avec une seule victoire en 12 matches, le bilan d'Inka Grings à la tête de l'équipe de Suisse est insuffisant. Et les absences de Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic et Svenja Fölmli n'expliquent pas tout. La sélectionneuse a désormais un mois pour trouver des solutions, avant le déplacement en Suède (27.10), puis la réception de la Roja à Zurich quatre jours plus tard.