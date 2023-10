Football: Les Suissesses de nouveau humiliées par l’Espagne

Géraldine Reuteler (à droite) et ses coéquipières ont souffert face à l'Espagne de Salma Paralluelo (à gauche).

L’éclaircie entrevue vendredi dernier lors de la défaite 1-0 en Suède n’était qu’un nuage de fumée. Mardi au Letzigrund, l’équipe de Suisse a pris l’eau contre l’Espagne (1-7), une équipe qui avait déjà corrigé la Nati 5-1 et 5-0 lors de ces trois derniers mois. Et une quatrième défaite en quatre matches de Ligue des nations.

«Pour faire douter l’Espagne, il faut tenir le 0-0 le plus longtemps possible», avait prévenu la capitaine Lia Wälti. Les joueuses d’Inka Grings, qui fêtait son 45e anniversaire, n’ont pas résisté cinq minutes. Un corner, une erreur de marquage et l’ouverture du score de Hernáandez (4e). La nouvelle Ballon d’Or Bonmati et ses coéquipières ont alors fait parler leur supériorité, Putellas profitant des largesses de l’arrière-garde helvétique pour doubler la mise (11e).