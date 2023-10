Football: Les Suissesses en quête d’un exploit en Suède

La capitaine Lia Wälti donne des consignes à Julia Stierli et Noelle Maritz lors du dernier Mondial. La Suisse devra être extrêmement bien organisée vendredi pour tenir tête aux Suédoises. AFP

L’équipe de Suisse aura besoin d’un petit miracle pour obtenir son deuxième succès de l’année. Vendredi à Göteborg (18h30), elle défie la Suède, 1re nation du classement FIFA, dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des nations. Après ses revers à domicile face à l’Italie (0-1) et en Espagne (5-1), la Nati reste sur sept matches sans avoir marqué de buts, si on omet l’auto-goal cadeau offert par la Roja en 8es de finale du Mondial.

Ces résultats en demi-teinte – une victoire, sept nuls et quatre défaites – depuis le début de l’année et le changement de coach n’inquiètent pas plus que cela la sélectionneuse Inka Grings. «Nous devons simplement continuer à travailler, confie l’Allemande de 44 ans. Augmenter le rythme, améliorer la qualité de nos passes dans les zones décisives. Et réduire les erreurs et les pertes de balle qui, comme on l’a vu contre la Roja, se paient cher au niveau international.»

Fölmli de retour, mais pas encore à 100%

Par rapport à la claque reçue face aux championnes du monde à Cordoue fin septembre, l’équipe de Suisse enregistre les retours de Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic et Svenja Fölmli. Le trio offensif qui avait permis à la Nati d’obtenir son billet pour la Coupe du monde en Australie/Nouvelle-Zélande. C’est la première fois que les trois joueuses sont à la disposition d’Inka Grings, Fölmli - seule véritable attaquante de pointe – s’étant déchiré les ligaments le 31 octobre 2022.

Un soulagement pour Crngorcevic notamment, qui avait dû évoluer à la pointe de l’attaque sans réussir à se mettre en évidence, bien loin de ses performances habituelles. «Son retour me fait très plaisir, confie la détentrice des records de buts (ndlr: 71) et de sélections (ndlr: 151) sous les drapeaux. Elle a pu faire une bonne préparation cet été avec Freiburg et je me réjouis de la retrouver sur le terrain.» Cependant, «elle n’est pas encore à 100%, a précisé la sélectionneuse nationale. Elle a encore besoin de temps, elle n’a pas encore une seule fois joué 90 minutes. Il faut rester prudent». Depuis le début de la saison de Bundesliga, Fölmli a inscrit deux buts en 270 minutes de jeu, après 320 jours d’absence.

«Une nouvelle énergie»

La Suède est un adversaire que la Suisse connait relativement bien pour l’avoir affrontée l’année dernière à l’Euro en Angleterre. Avec une défaite 2-1 concédée en fin de match, après avoir longtemps fait plus que de se défendre face aux Scandinaves. La Nati était alors dirigée par Nils Nielsen. Avec désormais Inka Grings à sa tête, est-elle capable d’apporter une telle opposition?