Football: Les Suissesses s’inclinent de justesse en Suède

Alisha Lehmann et les Suissesses se sont cassé les dents contre les Suédoises.

La Nati a regardé dans les yeux la première nation du classement FIFA durant 40 minutes. Grâce notamment aux bonnes performances de la Genevoise Smilla Vallotto à mi-terrain et d’Alayah Pilgrim à la pointe de l’attaque, deux jeunes joueuses – 19 et 20 ans – qui, pour leur deuxième et première titularisation, n’ont nourri aucun complexe. «Elles représentent l’avenir. Nous essayons de faire en sorte qu’elles se développent au mieux», s’est réjouie l’entraîneuse, très satisfaite.