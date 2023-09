Football: L’Espagne a oublié les chaussures à l’aéroport

Alors que la rencontre contre la Géorgie est agendée à 18 heures vendredi soir, jeudi après-midi, les joueurs de la Roja n’avaient toujours pas touché le ballon. Et pour cause, sans les chaussures à crampons, ils ne veulent pas prendre le risque de se blesser avant une rencontre capitale.

Et quand on regarde le classement du groupe A, on se dit que l’Espagne, seulement quatrième derrière l’Écosse, la Géorgie et la Norvège, aura bien besoin de quelques entraînements avec ballon pour ne pas se retrouver mal en point, vendredi soir.