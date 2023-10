Football: Leverkusen reste leader de Bundesliga, Dortmund perd Gregor Kobel

Gregor Kobel est sorti prématurément, blessé au nez suite à un coup de coude involontaire de son défenseur Nico Schlotterbeck. Imago

Le Bayer Leverkusen a poursuivi sa marche en avant en tête de la Bundesliga en dominant Fribourg (2-1), dimanche en clôture de la 9e journée du championnat d'Allemagne, et reste bien installé dans le fauteuil de leader après les neuf premières journées du championnat d'Allemagne. Plus tôt dans l'après-midi, le Borussia Dortmund n'a pu ramener qu'un point de son déplacement chez l'Eintracht Francfort (3-3) et perd du terrain sur les équipes de tête.

Le BVB a, par ailleurs, déploré la blessure de son gardien suisse Gregor Kobel, remplacé dès la 26e minute en raison d'un coup de coude involontaire reçu de son défenseur Nico Schlotterbeck quelques minutes plus tôt.

Le Bayer Leverkusen a signé sa huitième victoire de la saison en championnat et compte 25 points, soit deux de plus que le Bayern (23) et quatre que Stuttgart et le Borussia Dortmund (21). Si on ajoute les trois victoires en Europa League et celle en 32es de finale de Coupe, le début de saison de Leverkusen est à conjuguer au presque parfait avec 12 succès et un nul en 13 matches officiels. Avec 25 points sur 27 possibles, la troupe dirigée par Xabi Alonso réalise de loin le meilleur début de saison du Werkself, le «onze de l'usine», l'un des surnoms de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer.

Wirtz régale encore

Dimanche, c'est sur un exploit individuel de Florian Wirtz (20 ans) que Granit Xhaka et ses coéquipiers ont pris les commandes. Le grand espoir du football allemand – avec le Munichois Jamal Musiala - s'est joué du milieu défensif Nicolas Höfler pour dribbler dans la surface et marquer son deuxième but de la saison, du gauche.

C'est encore Wirtz qui a fait la différence sur le deuxième but, en initiant une contre-attaque et en remontant la balle sur 50 mètres. La frappe de Jonas Hofmann, repoussée par le but, est rentrée avec le dos du gardien de Fribourg, Noah Atubolu (60e). Manuel Gulde a réduit l'écart à la 70e minute pour une fin de match à suspense, mais qui a tourné à l'avantage de Leverkusen.

Florian Wirtz (au centre) a inscrit un somptueux but en solo. AFP

Cette 9e journée de la Bundesliga s'est ainsi conclue avec 42 buts au total en neuf rencontres, soit une moyenne de 4,7 réalisations par match, portée par les cartons du Bayern contre Darmstadt (8-0) et du RB Leipzig contre Cologne (6-0).

Dortmund perd du terrain

Mené 2-0 puis 3-2, le Borussia Dortmund a arraché le nul (3-3) sur la pelouse détrempée de l'Eintracht Francfort et reste encore invaincu dans le championnat d'Allemagne. Avec ce partage des points, le troisième de la saison qui vient s'ajouter à six succès, le BVB laisse le Bayern prendre deux points d'avance (23 contre 21), à une semaine du Klassiker entre les deux mastodontes du football allemand, au Westfalenstadion de Dortmund.

D'abord menés au score sur un doublé d'Omar Marmoush (5e et 24e), les hommes d'Edin Terzic ont recollé grâce à Marcel Sabitzer (45e+1) et Youssoufa Moukoko (55e). Mais le côté gauche de la défense du BVB a encore cédé à la 68e sur une balle en profondeur de Ellyes Skhiri pour Fares Chaibi, qui a trompé Alexander Meyer d'une frappe sèche du droit.

C'est finalement Julian Brandt, sur un centre de Karim Adeyemi, qui a offert le point du nul dans les dix dernières minutes (82e). Les changements opérés par Terzic se sont montrés décisifs avec les buts de Moukoko et Brandt, et la passe décisive d'Adeyemi.