Liga: Le Barça peut dire merci à Lewandowski

Robert Lewandowski en joie après le but victorieux.

Bousculé par la formation basque, le Barça avait ouvert le score à la 46e minute grâce à un coup de tête du défenseur français Jules Koundé, avant de s’endormir et de laisser l’Argentin Chimy Avila remettre Osasuna dans le match (76 e ).

Cette victoire permet aux Catalans de rester 3 es , à 2 points du leader, le Real Madrid, et de Gérone, qui s’est imposé dimanche 1-0 contre Las Palmas.

Dans l’autre rencontre de la journée, Majorque est l’Athletic Bilbao n’ont pas trouvé d’ouverture et se sont séparés sur un nul 0-0. La rencontre entre l’Atlético Madrid et Séville a été reportée à cause des intempéries sur la capitale espagnole.