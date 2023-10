Football: L’ex-Bâlois Elneny lance l’Elneny Football Club

Le «Gunner», gravement touché à un genou au mois de février dernier et quand même prolongé d’une année par son club (il a fait son retour sur les terrains avec la réserve d’Arsenal il y a deux semaines), a mis ce temps à profit pour monter une affaire pas comme les autres. Le joueur aux 90 sélections avec l’équipe d’Égypte a tout simplement décidé de lancer un club de football à son nom, «où le talent rencontre les opportunités» et «par passion du beau jeu», est-il écrit sur les réseaux sociaux.

«Qui sommes-nous?» a questionné son équipe basée forcément près de Londres mais qui souhaite donner leur chance à tous les éléments de l’Essex, sur X mercredi. «L’Elneny Football Club est une équipe dynamique et ambitieuse qui se consacre à l’épanouissement des jeunes talents. En mettant l’accent sur le développement des compétences, le travail d’équipe et l’esprit de victoire, nous sommes déterminés à vous aider à atteindre votre plein potentiel sur le terrain.»

L’Elneny FC offre aux jeunes de 16 à 25 ans de passer des essais et leur promet un suivi professionnel, dont la présence de la star elle-même. «Nous envisageons un avenir rempli de succès et de gloire, et vous pourriez en être un élément essentiel. Rejoignez-nous et ensemble, nous viserons l’excellence, tant sur le terrain qu’en dehors», est-il stipulé sur l’ancien réseau social à l’oiseau bleu. Avis aux amateurs (qui veulent devenir pros)!