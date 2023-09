Football: Iculpation de l’ex-sélectionneur espagnol Jorge Vilda

Pression sur les proches d'Hermoso

Son inculpation intervient deux jours après l’audition par le juge du frère et d’une amie de Jenni Hermoso qui ont confirmé, selon une source judiciaire, les déclarations de la joueuse sur l’absence de consentement de sa part et les pressions exercées sur elle et ses proches par Rubiales et son entourage.