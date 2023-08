Football: L’Inter Milan de Yann Sommer gagne encore sans prendre de but

L'Inter Milan de Yann Sommer s'est tranquillement imposé lundi soir sur la pelouse de Cagliari (0-2), en clôture de la 2e journée du championnat d'Italie, s'offrant sa deuxième victoire de la saison. Au classement, les joueurs de Simone Inzaghi forment avec l'AC Milan, Naples et le Hellas Verone le quatuor des équipes à deux victoires en deux journées. À la différence de buts, c'est le Milan qui ouvre la voie. Naples, le tenant du titre, suit, juste devant l'Inter.

Lautaro Martinez a doublé la mise moins de dix minutes plus tard, contrôlant un service du latéral gauche Federico Dimarco et crochetant avant d'armer un tir précis. Avec trois buts en deux matches, l'attaquant argentin rejoint Olivier Giroud (AC Milan) et Victor Osimhen (Naples) en tête du classement des buteurs.