Le club de David Beckham s'est imposé 3-1 contre les Vancouver Whitecaps samedi en finale du championnat nord-américain. Messi a brillé.

Football : Lionel Messi et l'Inter Miami remporte le titre de MLS

Miami champion de la MLS pour la première fois de son histoire. IMAGO/Imagn Images

Lionel Messi et l’Inter Miami ont été sacrés pour la première fois champions de MLS, le championnat de football nord-américain, après un succès en finale 3-1 contre les Vancouver Whitecaps de l’Allemand Thomas Müller, arrivé au Canada en août.

Messi, 38 ans, n’a pas marqué lors de la finale mais a délivré deux passes décisives pour ses compatriotes Rodrigo De Paul (71e) et Tadeo Allende (90e+6).

Miami a parfaitement débuté avec un but contre son camp de Edier Ocampo (18e), atteignant la pause à 1-0.

Vancouver avait la main en deuxième période

Thomas Müller a débarqué en MLS en août. IMAGO/Imagn Images

Vancouver a ensuite largement dominé les 30 premières minutes de la seconde période, égalisant par Ali Ahmed (60e), juste avant que Emmanuel Sabbi ne touche trois fois les poteaux au cours d’une seule action (62e).

Les Floridiens ont pris l’avantage contre le cours du jeu grâce à De Paul, bien lancé par Messi, qui a ensuite réussi une merveille de passe après un contrôle de la poitrine pour envoyer Allende clore le score au bout du temps additionnel.

Messi collectionne les titres

Après dix titres de champion d’Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi gagne son premier championnat aux Etats-Unis.

Champion du monde en 2022, il sera hautement attendu l’été prochain avec l’Albiceleste pour le premier Mondial à 48 équipes, même s’il n’a pas encore confirmé sa présence.