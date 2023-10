Football: Lionel Messi sacré Ballon d’Or pour la huitième fois

Lionel Messi a décroché un huitième Ballon d'Or, après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. AFP

Lionel Messi n’en finit plus d’écrire l’histoire du football. À 36 ans, la «Pulga» a remporté un huitième Ballon d’Or à l’issue de la cérémonie organisée ce lundi par le magazine France Football à Paris, au théâtre du Châtelet. Longtemps attribué en fin d’année civile, le trophée - récompense individuelle ultime dans le monde du football - se calque, depuis l’année dernière, sur les performances de la saison.

Plébiscité par un panel de 100 journalistes, issus de chacun des 100 meilleurs pays au classement FIFA, Messi succède à Karim Benzema au palmarès. Lors de l’exercice 2022-2023, il a compilé un total de 38 buts et 25 passes décisives en 54 matches disputés avec le Paris Saint-Germain et l’Argentine. Vainqueur du Championnat de France et du Trophée des champions sous le maillot parisien, il a surtout mené sa sélection vers le sacre à la Coupe du monde, en décembre au Qatar.

Haaland et Mbappé sur le podium

Portée par les exploits de son No 10, finaliste malheureux du Mondial 2014, l'Albiceleste a accroché une troisième étoile sur son écusson après 1978 et 1986. Messi a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives au cours d’un tournoi dont il a été élu meilleur joueur.

Son principal concurrent dans la quête du Ballon d’Or, Erling Haaland, prend lui la 2e place. L’attaquant norvégien de Manchester City n’a pas été couronné malgré un bilan exceptionnel, tant sur le plan individuel (56 buts en 57 matches toutes compétitions confondues, ce qui lui a valu le trophée Gerd Müller récompensant le buteur le plus prolifique de la saison) que collectif (triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions). Le podium est complété par Kylian Mbappé.

Chez les dames, la lauréate se nomme Aitana Bonmati (25 ans). La milieu de terrain - décrite par Pep Guardiola comme «l’Iniesta du football féminin» - a décroché les titres les plus prestigieux avec le FC Barcelone (Championnat et Ligue des champions) et l’Espagne (Coupe du monde). Sacrée pour la première fois, elle succède à sa coéquipière Alexia Putellas, double tenante.

Plus tôt dans la soirée, Jude Bellingham (20 ans) a hérité du trophée Kopa décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans. Vinicius, son nouveau coéquipier au Real Madrid, a lui reçu le prix Socrates, rendant hommage aux actions sociales des footballeurs. L’ailier de 23 ans a été honoré pour son engagement au sein d’une favela brésilienne. Le prix Yachine du meilleur gardien est revenu à l’Argentin Emiliano Martinez, tandis que le FC Barcelone et Manchester City ont été élus respectivement meilleur club féminin et masculin.