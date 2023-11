Football: Liverpool dauphin, Aston Villa se relance

Freiné le week-end dernier, Liverpool a retrouvé la victoire contre Brentford (3-0) et prend la 2e place aux dépens d'Arsenal, à égalité de points avec le leader Manchester City qui affronte Chelsea dimanche (17h30) en clôture de la 12e journée de championnat.

L’Egyptien n’a pas été le moins du moindre affecté par l’offensive saoudienne lancée pour le recruter, cet été, et il continue sur sa lancée d’un début d’exercice remarquable.

Aston Villa s’accroche au top-4

L’équipe d’Unai Emery est cinquième (25 pts), à deux points seulement du podium, et dispose d’une avance confortable sur ses poursuivants Manchester United (6e, 21 pts) et Newcastle (7e, 20 pts).

Moussa Diaby a poussé le défenseur Antonee Robinson à commettre un but contre son camp (27e), le capitaine John McGinn a fait mouche de l’extérieur de la surface (42e) et Ollie Watkins a mis son sixième but de la saison en Premier League, le onzième toutes compétitions confondues.