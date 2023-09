Football: Liverpool domine Aston Villa et reste sur le podium

Mohamed Salah (à g.) et Darwin Nunez en joie après le 2-0.

Aston Villa restait en effet sur deux victoires contre Everton (4-0) et Burnley (3-1) en championnat et un double succès face aux Ecossais de Hibernian (5-0 puis 3-0) en barrages de Ligue Europa Conférence, quatre rencontres à quinze buts marqués et un seul encaissé.