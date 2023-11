Football: Liverpool et Chelsea se qualifient en Coupe de la Ligue anglaise

Les Reds et les Blues ont remporté leur 8e de finale, mercredi soir. En revanche, Arsenal et Manchester United sont passés à la trappe.

Darwin Nunez a permis à Liverpool de se qualifier à Bournemouth. AFP

Liverpool et Chelsea ont accédé aux quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise grâce à leur succès respectif, mercredi, contre Bournemouth (1-2) et Blackburn (2-0), une équipe de 2e division. Arsenal et Manchester United, en revanche, ont été éliminés par West Ham (3-1) et Newcastle (0-3).

Sans Coupe d'Europe à jouer et à la traine en championnat (11e après 10 journées), Mauricio Pochettino a aligné une équipe de Chelsea de haut niveau, sans laisser trop de stars au repos, à rebours de la majorité des autres cadors de Premier League engagés en Coupe. Un nouvel accroc aurait fait tache à Stamford Bridge, quatre jours après un revers 2-0 contre Brentford à domicile. Mais les Blues ont assuré la qualification sans frayeur.

Raheem Sterling a inscrit l'un des deux buts des Blues. Imago

Liverpool, de son côté, a éliminé Bournemouth - 17e de Premier League - avec plus de difficulté et avec une équipe fortement remaniée, même si Mohamed Salah était titulaire. Rejoints à 1-1 après l'heure de jeu, les Reds s'en sont sortis grâce à l'attaquant uruguayen Darwin Nunez (70e), sorti du banc pour inscrire en force son 7e but de la saison.

Arsenal tombe sur un os

Malgré l'entrée de Bukayo Saka, Arsenal n'est pas parvenu à inverser la tendance. Imago

En revanche, Arsenal - avec une équipe remaniée – a été dépassé par une équipe de West Ham en réussite sur sa pelouse (3-1) et sort dès les 8es de finale d'une compétition toutefois loin d'être prioritaire dans son calendrier surchargé.

L'entraîneur Mikel Arteta, avec la Premier League et la Ligue des champions en tête, a accordé du temps de jeu à nombre de remplaçants habituels et la rotation n'a pas souri aux Gunners, éliminés autant par leur malchance que par leur maladresse. Ils ont remporté le duel des statistiques en première période, avec huit tirs contre zéro pour leurs adversaires, mais ce sont les Hammers qui menaient à la mi-temps: Jarrod Bowen a tiré un corner que le défenseur Ben White a catapulté de la tête dans son propre but (16e, 1-0).

Mohammed Kudus, après un superbe contrôle orienté, a tiré entre les jambes de Gabriel, trop statique, pour pousser l'avantage (50e, 2-0), avant qu'une frappe de Bowen, déviée par un défenseur d'Arsenal, ne fasse de nouveau mouche (60e, 3-0).

Arteta a tenté d'inverser le cours de la partie en faisant entrer Bukayo Saka, l'ex-Hammer Declan Rice et le capitaine habituel Martin Odegaard. Ce dernier a réduit l'écart dans les toutes dernières secondes du temps additionnel (90e+6, 3-1).

Manchester United s'enfonce

Erik ten Hag est de plus en plus contesté chez les Red Devils. Imago

Enfin, Manchester United - tenant du titre - a été sèchement éliminé 3-0 sur son terrain par Newcastle, privé de Fabian Schär. Une nouvelle désillusion dans une saison laborieuse. Les Magpies, battus 2-0 en finale en février, ont pris une revanche éclatante tout en fragilisant encore davantage des Red Devils moribonds depuis le lancement de l'actuel exercice.

La pression s'accentue forcément autour de l'entraîneur néerlandais Erik ten Hag, artisan du rebond la saison dernière mais désormais en grandes difficultés après une nouvelle défaite sèche, trois jours après avoir sombré sur le même score à Old Trafford dans le derby contre Manchester City.

Décroché à la 8e place en Premier League, en délicatesse en Ligue des champions, Manchester United a rapidement perdu pied sur des buts de Miguel Almiron (28e, 1-0) et Lewis Hall (36e, 2-0). Joe Willock a prolongé le supplice des locaux (60e, 3-0).