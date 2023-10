Football: Liverpool: l’avis de Klopp ne fait pas l’unanimité

Mais l’avis du manager des Reds ne fait pas l’unanimité. Ainsi, son collègue Unai Emery (Aston Villa) ne partage pas l’avis de Klopp. «Il y avait beaucoup plus d’erreurs d’arbitrage avant l’apparition de la VAR, a-t-il dit. Pour ma part, je peux vivre avec les quelques erreurs de la VAR, même s’il s’agissait d’une grosse faute à Tottenham et qu’il est plus facile pour moi de dire cela que pour Jürgen. Mais il doit accepter cette situation, comme il aurait accepté une erreur avant que nous n’ayons la VAR. À l’époque, on n’aurait pas demandé à rejouer le match, donc on ne doit pas non plus le demander aujourd’hui.»