Football: Liverpool renversant, Manchester United maladroit

Liverpool avait démarré en trombe contre Chelsea pour la reprise , réalisant vingt premières minutes enlevées avant de baisser le pied (1-1). C'était l'inverse samedi à Anfield: l'entame, ratée avec un but concédé après trois minutes, a été gommée par un joli sursaut collectif. Luis Diaz a remis les siens dans le droit chemin (27e, 1-1), Mohamed Salah a poussé l'avantage (36e, 2-1) quelques secondes après avoir raté un penalty, et Diogo Jota (62e) a parachevé le tableau.

Tottenham lancé

En début de soirée, Manchester United - vainqueur de Wolverhampton la semaine passée lors de la première journée - ont raté un nombre incalculable d'occasions en première période. Et cette inefficacité, face à l'excellent Guglielmo Vicario, a fini par être punie. Pape Matar Sarr (49e) et Lisandro Martinez, contre son camp (83e), ont offert à Ange Postecoglou - le nouvel entraîneur arrivé du Celtic - un premier succès au Tottenham Stadium, une semaine après des débuts plus mitigés contre Brentford (2-2).

Les Spurs, eux, ont longtemps eu du mal à trouver leurs attaquants Richarlison et Heung-Min Son. Ils ont aussi du mal à cadrer: à la 40e minute, par exemple, la barre transversale a repoussé une frappe de Pedro Porro puis un poteau a renvoyé un tir dévié de Sarr. Mais l'international sénégalais (20 ans) a réglé la mire au retour des vestiaires en catapultant, du gauche et sous la barre, un centre de Dejan Kulusevski dévié par Lisandro Martinez (49e, 1-0). Son premier but en Premier League a été accompagné par un vacarme de tous les diables dans un stade plein à ras bord. La clameur s'est fait aussi étourdissante quand Martinez a dévié dans son propre but un centre de l'entrant Ivan Perisic (83e).