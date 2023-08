Football: L’Olympique de Marseille tenu en échec à Metz

Personne n’est sorti vainqueur du duel entre Metz et l’OM.

Alors que le tout jeune Emran Soglo (18 ans) avait ouvert la marque pour les Olympiens et inscrit son premier but en Ligue 1 d’une frappe à ras de terre au premier poteau (14e), les Lorrains, réduits à dix après l’exclusion d’Ababacar Lô pour une semelle sur la cheville d’Iliman Ndiaye, ont réussi à marquer deux fois, contre le cours du jeu.

Malheureux sur le premier but messin, Rongier s’était vu un peu plus tôt refuser un but de la tête sur un centre de Pierre-Emerick Aubameyang. Annulé par l’arbitre Jérôme Brisard après visionnage de la VAR pour une faute préalable d’Ismaïla Sarr sur Youssef Maziz (55e).