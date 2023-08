Football: Lugano jouera son destin en Europa League à Genève

Mattia Croci-Torti et ses joueurs savaient qu’ils auraient la tâche ardue face au club le plus en vogue du football belge, en plein rêve depuis sa promotion en première division il y a deux ans (2e en 2022 puis 3e la saison dernière). Cela n’a pas manqué. L’équipe bruxelloise, où évolue l’ancien Lausannois Cameron Puertas, a ouvert le score dès la 8e minute, par l’intermédiaire de Dennis Eckert. Si les visiteurs ne déméritaient pas, ils se retrouvaient piégés au jeu de l’efficacité. Ils pensaient égaliser après la demi-heure, mais le but tant attendu était annulé à la suite de l’intervention du VAR pour une main. En deuxième période, l’Union Saint-Gilloise réalisait le break par l’intermédiaire de Casper Terho (71e) et manquait à plusieurs reprises d’alourdir la marque.