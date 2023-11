Football: Luis Diaz retrouve son père, enlevé pendant 12 jours

En provenance d’Angleterre, Luis Diaz a rejoint mardi le camp d’entraînement de l’équipe nationale colombienne à Barranquilla (nord) et est tombé, en pleurs, dans les bras de son père, selon les images diffusées par la Fédération colombienne de football (FCF). Agé de 56 ans, Luis Manuel Diaz a été libéré jeudi matin, dans une zone montagneuse du nord du pays par l’Armée de libération nationale (ELN), la dernière guérilla encore active du pays qui l’avait enlevé le 28 octobre, en compagnie de son épouse libérée quelques heures après.

M. Diaz, entraîneur de football amateur qui avait révélé son fils, portait un tee-shirt noir avec l’inscription «Plus jamais d’enlèvement». La police colombienne a annoncé samedi, l’arrestation de quatre personnes soupçonnées d’avoir participé au rapt qui a mis en péril le processus de paix entamé il y a près d’un an entre l’ELN et le gouvernement, ainsi que le cessez-le-feu bilatéral de six mois en vigueur, depuis le 3 août. Le commandant militaire de l’ELN, Antonio Garcia, avait lui-même admis une «erreur».