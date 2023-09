Football: Luis Rubiales persiste et signe: «C’était un acte réciproque»

«C’était un acte réciproque», a affirmé l’ex-président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, dans une interview accordée au journaliste Piers Morgan et diffusée mardi sur la chaîne britannique TalkTV, à propos du baiser à la joueuse Jennifer Hermoso après le sacre mondial de la Roja féminine. «C’était un acte réciproque, elle est venue vers moi, très contente», dit-il à propos d’un geste qui lui vaut depuis d’avoir démissionné et d’être convoqué vendredi par un juge d’instruction pour être entendu en tant qu’inculpé et répondre aux accusations d’agression sexuelle.