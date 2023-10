L’égalisation de Bruma a fait mal à la tête des Berlinois. AFP

Le statut de héros n’est pas simple à assumer. Surtout quand on a fait rêver toute une ville et une région la saison précédente. Les attentes sont forcément bien plus grandes après avoir enchaîné les exploits et Urs Fischer n’est pas le premier entraîneur à connaître un tel retour sur terre. L’Union n’a plus gagné depuis le 26 août dernier, et la pression commence à se faire sentir, même pour ce club pas comme les autres.

Le déclic avait failli intervenir il y a deux semaines, quand les Berlinois sont passés à quelques secondes d’arracher le nul au Real Madrid (1-0 par Bellingham, dans les arrêts de jeu). Il aurait aussi pu tomber ce mardi, après cinq défaites d’affilée qui commencent à faire tache. Mais les Unionistes ont encore craqué pile comme à Madrid, lors de cette satanée 94e minute de jeu. Forcément, le moral en a de nouveau pris un coup, dans un Stade olympique garni de 70’000 spectateurs en fusion – et malheureusement pas au phénoménal Stadion An der Alten Försterei, pas aux normes de la C1.

Les Berlinois ont longtemps cru que cette fois la pièce allait tomber du bon côté. Car ils ont mené 2-0 en 1re période, grâce à un doublé de Sheraldo Becker (30e et 37e) et tout semblait de nouveau aller comme dans un rêve. Mais les Portugais, à la possession de balle gargantuesque (70% à l’heure de jeu), ont réussi à revenir au score, par Sikou Niakaté d’abord (41e), puis sur un amour de frappe enroulée de Bruma, l’ancienne pépite du Sporting (51e). Et comme ensuite Kevin Volland a un peu tout raté et qu’André Castro a climatisé tout le stade Urs Fischer devra encore patienter pour de nouveau goûter au succès…



Les fans allemands en avaient gros. AFP