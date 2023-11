Football: Lyon débloque enfin son compteur victoire en Ligue 1

La joie des Lyonnais après avoir inscrit l'unique but du match contre Rennes (0-1). Imago

En supériorité numérique dès la 5e minute, Lyon a réussi à remporter sa première victoire de la saison en Ligue 1, dimanche à Rennes (0-1), qui bascule dans la lutte pour le maintien, lors de la 12e journée du championnat. Avec 7 points, l'OL reste bon dernier au classement mais il revient à quatre longueurs de Lorient, 18e et barragiste virtuel, et cinq de Strasbourg, premier non-relégable. Pas de quoi passer une trêve internationale totalement paisible mais une véritable bouffée d'oxygène pour un club au bord de la crise de nerfs.

De son côté, Rennes, 13e mais avec un petit point d'avance seulement sur Lorient, continue ses montagnes russes. Après un succès au forceps mais précieux contre le Panathinaïkos jeudi en Ligue Europa (3-1), l'équipe bretonne est retombée dans ses travers habituels en championnat. Plombée depuis plusieurs matches par les erreurs défensives de ses jeunes défenseurs - Warmed Omari à Lorient ou Lorenz Assignon à Nice, Rennes s'est encore mis dans la difficulté tout seul dès les premières minutes.

Sur un ballon totalement anodin et dans le camp adverse, le pied en avant de l'arrière droit Guela Doué a atterri sur le tibia de Nicolas Tagliafico et Stéphanie Frappart n'a eu d'autre choix que de sortir un carton jaune immédiatement corrigé en carton rouge direct. Après avoir déjà joué à 10 pendant une heure contre le Panathinaïkos, les hommes de Bruno Genesio ont dû encore une fois revoir leurs plans et accepter la domination des visiteurs en attendant une hypothétique ouverture.

O'Brien libère l'OL

Face à un Lyon en panne de confiance et d'idée, le plan a longtemps fonctionné, puisque, jusqu'au but, on serait bien en peine de citer une occasion vraiment dangereuse pour les Rhodaniens. Mais à force de persévérance et d'abnégation plus que de talent ou d'inspiration, les visiteurs ont trouvé la faille. Sur un beau dédoublement sur la droite de Saël Kumbedi, le puissant défenseur central irlandais Jake O'Brien a pris le meilleur sur Benjamin Bourigeaud pour reprendre au deuxième poteau et de près le centre en cloche de son latéral droit pour libérer son équipe.

Signe que l'équipe de Fabio Grosso reste plus que convalescente, la fin de match a été étouffante pour elle, Amine Gouiri se créant notamment une énorme occasion dans la deuxième minute du temps additionnel, mais Anthony Lopes a répondu présent pour sauvegarder ce premier succès tant attendu cette saison. Les deux semaines à venir ne seront pas de trop pour essayer d'avancer encore sur l'immense chantier qu'est encore cet OL.

Rennes, de son côté, pestera sans doute contre l'arbitrage et le sort contraire. Et si Bruno Genesio assurait cette semaine qu'il avait «zéro stress», le mot de «crise» ne sera pas longtemps tabou sur les bords de la Vilaine.

Comme à Nice le week-end dernier, Fabian Rieder est resté scotché sur le banc. Depuis son arrivée en Bretagne en provenance de Young Boys, à la fin du mercato estival, le milieu de terrain suisse n'a été titularisé qu'à trois reprises en dix matches disputés.

Metz gagne, Sierro passeur décisif

Deux points devant Lyon, Clermont aussi s’est réveillé, avec sa deuxième victoire de la saison contre le Lorient d'Yvon Mvogo (1-0), grâce à un penalty du Jamaïcain Shamar Nicholson.

Metz a quitté la place de barragiste en s’offrant, contre le Nantes d'Eray Cömert (remplaçant au coup d'envoi et entré à la 53e) sa première victoire (3-1) depuis le 16 septembre, avec notamment les premiers buts en Ligue 1 de l’international algérien Kevin van den Kerkhof et Simon Elisor. Chez les Canaris, Moses Simon a brièvement égalisé mais n’a pas empêché la troisième défaite consécutive de son équipe, aggravée par un nouveau but marqué par le Suédois Joel Asoro.

En haut du classement, Lille s’est emparé de la 4e place de la Ligue 1 même en étant tenu en échec par Toulouse (1-1). Un but de Leny Yoro, défenseur de 17 ans, appelé par le sélectionneur des Espoirs Thierry Henry, a permis aux Lillois de doubler Reims (5e), battu samedi par le nouveau leader, le Paris Saint-Germain (3-0), sur un triplé de Kylian Mbappé.

Mais après leur exploit contre Liverpool (3-2) en Ligue Europa, les Violets ont égalisé par leur homme en forme Thijs Dallinga, grâce à une passe décisive de Vincent Sierro. Le Néerlandais, qui n’avait marqué qu’un but lors des six premières journées, en a depuis signé trois en Coupe d’Europe et quatre en L1.

Dimanche soir le choc de la journée oppose Lens (10e) à Marseille (9e), à égalité de points en milieu de tableau (13 points).