Football: Malmené, le Bayer Leverkusen reste leader de Bundesliga

Alejandro Grimaldo (au centre) a signé un doublé à Hoffenheim, permettant au Bayer Leverkusen de l'emporter. Imago

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka est resté sur son nuage grâce à une nouvelle victoire à Hoffenheim (3-2), qui lui permet de consolider sa place en tête de la Bundesliga après 10 journées, en attendant le «Klassiker» entre Dortmund et le Bayern. Un chiffre résume parfaitement le début de saison exceptionnel que réalisent les hommes de Xabi Alonso dans le championnat d'Allemagne: sur 30 points possibles en 10 journées, ils en ont pris 28 (les deux points qui manquent ayant été cédés mi-septembre sur la pelouse du Bayern). Il s'agit du deuxième meilleur départ en Bundesliga. Seul l'ogre munichois, lors de la saison 2015/2016, avait remporté ses 10 premiers matches.

Depuis le début de saison, Leverkusen a donc remporté 14 matches sur 15 disputés toutes compétitions confondues (10 en Bundesliga, 3 en Ligue Europa et 2 en Coupe d'Allemagne). Il occupe très confortablement le fauteuil de leader depuis la 6e journée, avec cinq points d'avance sur le Bayern (23 points).

10e victoire de suite

Pour les hommes de Xabi Alonso, les semaines se suivent et se ressemblent et ce n'est pas le rythme effréné d'une rencontre tous les trois ou quatre jours depuis début octobre qui semble leur poser problème. Samedi, sur la pelouse du 6e du championnat, le «Werkself» (le «onze de l'usine», surnom du club fondé par le chimiste Bayer en 1904) a battu un nouveau record depuis la remontée en première division en 1979, en signant une 10e victoire consécutive.

Après avoir mené de deux buts à la mi-temps sur des réalisations de Florian Wirtz (9e) et Alejandro Grimaldo (45e+1), Leverkusen a vu Hoffenheim revenir au score en moins de 120 secondes, par Anton Stach sur un magnifique lob de 40 mètres (54e), et Wout Weghorst (56e). Mais Grimaldo, arrivé du Benfica Lisbonne et révélation de ce début d'exercice en Allemagne, a inscrit le but de la victoire à la 70e minute d'une belle frappe enroulée du pied gauche, après un remarquable travail de Victor Boniface, déjà passeur décisif pour Wirtz en début de rencontre.

«C'était un peu plus compliqué aujourd'hui (ndlr: samedi), on a un peu tremblé à la fin mais ce genre de victoire fait aussi du bien. On a gagné et c'était important», a expliqué Florian Wirtz, au micro du diffuseur Sky.

Leverkusen lance donc un message très clair à l'ensemble de la concurrence. À commencer par le Bayern, battu en milieu de semaine par Sarrebruck et attendu au rebond contre le BVB.

L'Union Berlin s'enfonce

Derrière Leverkusen et le Bayern, le RB Leipzig s'est incliné sur la pelouse du Mayence d'Edimilson Fernandes (2-0) et manque une belle occasion de mettre la pression sur les Munichois. Avec 20 points, Leipzig compte déjà 8 points de retard sur la tête.

Dans les autres matches de l'après-midi, l'Union Berlin s'est inclinée à domicile contre l'Eintracht Francfort (0-3). L'équipe entraînée par d'Urs Fischer, battue pour la huitième fois consécutive en championnat, court après la victoire depuis le 26 août et occupe la 16e place. Toujours privé de Jonas Omlin (blessé à l'épaule), le Borussia Mönchengladbach de Gerardo Seoane et Nico Elvedi a concédé le nul à Fribourg dans les ultimes secondes, après avoir mené 3-1. Cologne et le Augsbourg de Kevin Mbabu et Ruben Vargas (tous deux remplaçants au coup d'envoi et entrés respectivement à la 46e et la 63e) ont également partagé les points (1-1).