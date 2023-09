Football: Manchester City chute, le peloton se resserre

Le champion en titre, jusqu'ici impérial avec 6 victoires en 6 journées, a trébuché à Wolverhampton (2-1) et le suspense a été totalement relancé par le succès de Tottenham dans le temps additionnel contre Liverpool (2-1), ainsi que celui d'Arsenal à Bournemouth (4-0). Entre les Skyblues et le 6e, Brighton, mis KO chez le 5e Aston Villa (6-1), il n'y a plus que 3 points d'écart. Liverpool, 4e, reste dans le peloton malgré sa défaite, extrêmement cruelle, à Tottenham.

Les Reds ont résisté vaillamment, à 9 contre 11, mais ils ont fini par craquer sur un but contre son camp de Joël Matip à la 96e minute. Ils ont joué à 10 après le carton rouge de Curtis Jones (26e), puis à 9 après le deuxième carton jaune reçu par Diogo Jota (69e), entré à la mi-temps pour remplacer Cody Gakpo, blessé en inscrivant le but de l'égalisation (45e+4, 1-1).

Liverpool a été lesé par une «importante erreur humaine» de l'équipe d'arbitrage qui a invalidé un but de Luis Diaz à la 34e minute, sans recourir à la VAR, a reconnu après coup l'association des arbitres professionnels de football anglais (PGMOL). Reconnaître ses torts, «ça n'aide pas, on n'a pas eu les points (ndlr: de la victoire). Cela a changé le cours du match», a pesté l'entraîneur Jürgen Klopp.

«Quand vous gagnez quatre fois d'affilée la Coupe de la Ligue, plus la Premier League, et un triplé (ndlr: championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions en 2023), ce n'est pas de la suffisance», a affirmé Pep Guardiola au micro de Sky Sports, sans perdre son exigence: «On doit faire plus, et même quand on gagne», a insisté l'entraîneur des Citizens.