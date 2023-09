Les tenants du titre et les champions de France sont bien entrés dans la nouvelle saison de Ligue des Champions, battant respectivement l'Etoile Rouge de Belgrade (3-1) et le Borussia Dortmund (2-0).

Le collectif mancunien a fini par trouver la faille. AFP

Après avoir pris une bonne douche dans la foulée de leur défaite contre le RB Leipzig dans le groupe G (1-3), qui les condamnent quasiment à ne déjà plus viser que la 3e place, les Young Boys ont tremblé une heure devant leur télévision. Car ils y ont vu l'Étoile Rouge Belgrade réaliser le début d'un improbable hold-up face Manchester City. La phalange de Pep Guardiola, qui a introduit Manuel Akanji à la pause, a fini par retourner le score grâce à un doublé d'Alvarez (47e et 60e) et un but de Rodri (72e).

Le PSG, dans la poule F dite «de la mort», a fait un premier pas important dans le bon sens. Les Parisiens auraient pu douter, eux qui ont largement dominé la première période, avec près de 80% de possession de balle stérile. Mais la troupe de Luis Enrique a été libérée par un penalty offert à Mbappé par la VAR (49e). Son pote Hakimi a doublé la mise à la 58e, à la suite d'un bel enchaînement offensif terminé par une promenade du Marocain dans les 16 mètres de Kobel. Paris a ainsi fait un premier break, après le nul 0-0 entre l'AC Milan et Newcastle en début de soirée.

Dans le groupe H, le FC Barcelone a fait parler sa puissance offensive contre les Belges du Royal Antwerp (5-0). Les Catalans avaient déjà creusé un immense trou après la moitié de la première mi-temps, grâce à des buts de Félix (11e), Lewandowski (19e) et de Bataille, contre son camp (22e). Gavi y a ajouté une belle frappe à la 54e et Félix une jolie tête (66e). Dans le même temps, à Hambourg, le FC Porto a fait proprement le travail contre le Shakhtar Donetsk (1-3). Gelano (8e et 15e) et Taremi (29e) ont rapidement fait la différence.

Le groupe E, lui, s'annonce tendu. L'Atlético de Madrid a longtemps pensé y faire la belle opération de la soirée, en allant s'imposer sur la pelouse de la Lazio (1-1), car Barrios a inscrit le premier but – et longtemps le seul – de la rencontre juste avant la demi-heure de jeu. Mais ça, c’était avant la dernière seconde de la rencontre et un centre catapulté de la tête et au bon endroit par… le gardien italien Provedel (95e)!