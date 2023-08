Football: Manchester City s’en sort bien, Amdouni et Burnley s’inclinent

Le champion en titre Manchester City s’est imposé difficilement chez le promu Sheffield (2-1), dimanche, avec un but tardif de Rodri qui lui garantit de prendre seul la tête de la Premier League à l’issue de la 3e journée. Manuel Akanji n’était pas dans le groupe des Citizens.

Le public de Bramall Lane a assisté à une fin de match haletante et renversante. L’entrant Jayden Bogle a ramené Sheffield à hauteur de City à la 85e minute (1-1) mais Rodri a redonné l’avantage aux champions d’Europe trois minutes après (88e, 2-1).

Les Mancuniens ont dominé largement la partie mais ont longtemps manqué d’efficacité, à l’image d’Erling Haaland qui a raté un penalty (37e), une première pour lui en Premier League. Le Norvégien a cependant ouvert le score de la tête (63e, 1-0). Le numéro neuf a partagé la célébration du but avec un supporter euphorique entré sur le terrain (voir vidéo ci-dessous).

Après les faux-pas de Brighton (défaite 3-1 contre West Ham) et Arsenal (2-2 contre Fulham), à leurs côtés sur le podium avant le week-end, les Citizens s’emparent seuls de la première place avec neuf points, deux de plus que West Ham, Tottenham et Arsenal.