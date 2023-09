Football: Manchester United met à l’écart Antony, accusé de violences conjugales

Manchester United a annoncé dimanche que son attaquant brésilien Antony resterait en retrait du club «jusqu’à nouvel ordre afin de répondre aux allégations» de menaces et violences venues de son ex-petite amie.

Ecarté par le Brésil

L’ailier de 23 ans est accusé par son ex-compagne Gabriela Cavallin de menaces et de violences psychologiques et physiques, des faits démentis par le joueur.

Antony a été appelé par le sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz, pour les matches contre la Bolivie et le Pérou, les 8 et 12 septembre. Mais la révélation des accusations a conduit la Confédération brésilienne de football (CBF) à le suspendre de la Seleçao «pour protéger la victime présumée, le joueur, l’équipe nationale brésilienne et la CBF».